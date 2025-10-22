Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta vuole stupire ancora. Deidda: “Possiamo stare lassù”

MANTOVA Venerdì il Saviatesta tornerà in campo a Cosenza (ore 20.30) per la quinta giornata di Serie A dopo una settimana di sosta. I biancorossi, reduci da tre vittorie di fila (contro Genova, Roma e Sandro Abate) vogliono proseguire la loro marcia e continuare a sognare. Grande protagonista di questo avvio di campionato è il giovane portiere Lorenzo Deidda, che ha sostituito egregiamente l’infortunato Casassa. «Ci aspetta una gara impegnativa – avverte – ce la metteremo tutta per portarci a casa i tre punti e allungare la striscia positiva. La pausa è servita per ricaricare le energie dopo tre gare ravvicinate. Però non nego che giocare subito avrebbe fatto bene per continuare a cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Mentalmente stavamo crescendo gara dopo gara. Le vittorie ci hanno legati ancora di più, spero che la squadra mantenga questo entusiasmo. Vincere a Cosenza sarebbe importante sia a livello di classifica che per tenere alto il morale di tutto l’ambiente».

Dopo la sconfitta con l’Ecocity Genzano all’esordio, il Saviatesta ha risalito pian piano la classifica fino al secondo posto. «Sinceramente non ce lo aspettavamo – afferma Deidda -. Abbiamo avuto un inizio di stagione stimolante. La squadra si è sacrificata tanto e questo credo sia il motivo principale che ci distingue da tante rivali. In campo ci aiutiamo sempre, siamo un bel gruppo affiatato che rema verso lo stesso obiettivo». «Io – prosegue Lorenzo – sono rimasto a Mantova per mettermi in mostra. Appena arrivato in città ho sentito subito tanta fiducia da parte del mister e dei miei compagni. Per un portiere giovane come me, questo aiuta tanto. Contribuire al successo è una rivincita personale dopo gli alti e bassi avuti negli ultimi anni con altre squadre. Ma se oggi sono cresciuto lo devo soprattutto al Saviatesta». Con un inizio così, sognare è lecito: «L’obiettivo principale è la salvezza. Però nessuno ci nega di pensare in grande. Il margine per crescere e migliorare c’è, sta a noi metterlo in pratica. Anche perché, ad oggi, abbiamo dimostrato di essere la mina vagante del campionato. Vedo una Serie A equilibrata, con 4-5 squadre di fascia alta. C’è poco margine di errore tra salvezza, play out e retrocessione. Per questo sappiamo di dover giocare ogni gara come se fosse l’ultima». «Voglio continuare a crescere – conclude Deidda -. Questo è il mio primo anno in A, ho tanto da dimostrare. Lavoro per diventare un titolare, consapevole di non aver raggiunto ancora nessun tipo di obiettivo. Per questo non escludo di intraprendere in futuro altre strade».