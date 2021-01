Calcio a 5 serie A – Jeffe: “Saviatesta, il pari con l’Aniene brucia come una sconfitta”

MANTOVA C’è amarezza in casa Mantova per il pareggio-beffa maturato sul campo dell’Aniene. Il tecnico biancorosso Jeffe riavvolge il nastro e torna sul match: «Quel 3-3 ci è costato 2 punti, ma brucia come una sconfitta – commenta l’allenatore biancorosso -. Ci è mancata l’esperienza, se così si può dire. Dovevamo e potevamo gestire molto meglio gli ultimi trenta secondi di partita. Magari fare anche qualche fallo tattico, visto che potevamo spenderne». Questione di tenuta, dice il mister, ed è su quello che si lavorerà: «Abbiamo fallito troppe occasioni, tra queste anche un tiro libero. Ma la cosa che più è balzata all’occhio – commenta Jeffe -, è che siamo calati fisicamente. Finché le gambe tengono, non abbiamo problemi, quando la tenuta inizia a calare, cominciano i problemi. E cureremo proprio a questo scopo la parte fisica. Vista l’interruzione del campionato, ho dato un paio di giorni liberi ai ragazzi non impegnati con le nazionali, ma poi ripartiremo con allenamenti doppi. Bisogna mettere benzina nelle gambe, come si dice». E poi bisognerà lavorare anche sul lato psicologico: «Questa è una squadra che ha grandi potenzialità, ma spesso commette errori ingenui – prosegue -. Io ho smesso di giocare l’anno scorso, per questo ho ancora un punto di vista simile a quello dei ragazzi. E a loro dico sempre che occorre portare a casa il risultato. Poi è ovvio che sono i risultati positivi a dare autostima. In questa fase devo fare più da psicologo che da tecnico. Dobbiamo superare la fase complicata». Continua a tenere banco anche il mercato: «Ho parlato chiaro con il digì Rondelli e il patron Bruschi: dobbiamo muoverci solo per qualcuno che possa fare la differenza, altrimenti andremo avanti così. Ci serve un pivot, ma in giro c’è poco che faccia al caso nostro». Ora, come detto, cinque nazionali saranno in giro per l’Europa a causa degli impegni delle Nazionali: si tornerà in campo il prossimo 6 febbraio, al Neolù contro l’Acqua&Sapone.