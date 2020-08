Frontale a Piubega 4 donne coinvolte, una finisce in elisoccorso a Brescia

PIUBEGA – Frontale questa mattina poco prima della 8 a Piubega sulla strada per Ceresara. La dinamica non è ancora al vaglio della Polizia stradale intervenuta sul posto dove sono giunti anche diversi mezzi della soccorso sanitario, 5 ambulanze e un’auto medica, visto che le persone coinvolte e rimaste ferite sono 4: si tratta di tutte donne. Una di loro è stata trasportata in codice rosso in elisoccorso agli Spedali di Brescia mentre le altre sono ora ricoverate due a Cremona e una ad Asola.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO