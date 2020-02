Calcio a 5 serie A – Luci al NeoLu: Kaos all’assalto del Pescara

MANTOVA Il Kaos Mantova torna al NeoLu. Dopo la vittoria di Catania, i biancorossi di coach Milella affrontano stasera il Pescara (ore 20). Una sfida delicatissima per la classifica. Da una parte il Mantova a caccia del terzo successo consecutivo e dall’altra il Pescara che vuole acciuffare in classifica proprio i biancorossi. In palio tre punti pesanti, perchè il Cmb gioca in casa dell’Acqua&Sapone e potrebbe perdere punti preziosi per strada. Le due vittorie consecutive hanno rigenerato l’ambiente biancorosso dopo le precedenti 6 sconfitte e ora per Leleco e compagni è arrivato il momento di dare una svolta alla stagione. I playoff sono a portata di mano ed è questo l’obiettivo che vuole raggiungere la società biancorossa. «Siamo alla nostra prima esperienza nella massima serie – ha commentato alla vigilia del match il ds Cristiano Rondelli – stiamo ottenendo dei risultati sorprendenti e vogliamo continuare a crescere. Ora ci aspetta una sfida importante per la classifica contro Pescara, siamo pronti a fare la nostra parte. Siamo tornati a fare Kaos e ora non ci vogliamo fermare».

Il Mantova si presenta alla sfida di questa sera con la rosa al gran completo. E questa è sicuramente una buona notizia per mister Miella che potrà contare su una rotazione completa dei propri uomini. «Siamo in un buon momento – spiega Rondelli -. Bocao si sta integrando alla grande in squadra e si vede anche in campo. E’ un giocatore prezioso per noi e punteremo forte su di lui, come su altri giocatori che si stanno rivelando determinanti».

Dopo il turno odierno il campionato si fermerà per una settimana e la squadra biancorossa ritornerà in campo il 6 marzo con la prima delle due gare esterne in cui affronterà nell’ordine Genova e Avellino (il 10). Il ritorno al NeoLu è previsto invece per sabato 14 marzo con la sfida contro Arzignano. Calendario ricco di appuntamenti importanti, dunque. La stagione è entrata nel clou e la prossima settimana ci sarà anche il sorteggio per le gare di Final Eight di Coppa Italia, altro grande appuntamento per il Mantova.

Prima della gara odierna al NeoLu si terrà la fase finale della Winter Cup (diciamo meglio nel pezzo a fianco).

Tommaso Bellini