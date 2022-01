Asola, Sabato 8 Gennaio ritornano le ‘Storie coi Fiocchi’, letture a bassa voce per bambini e genitori in Biblioteca comunale

ASOLA Arricchire la mente di un bambino raccontando storie è una tradizione che si sta perdendo nel mondo odierno, a causa dei ritmi troppo frenetici ma anche a causa della comunicazione elettronica istantanea. Tuttavia, sono ancora molte le persone a credere nel potere educativo, e non solo, della lettura in tenera età e ad incentivarla. Ed è proprio grazie a questi principi che ha preso vita nella cittadina di Asola un gruppo di lettori volontari che fa capo al progetto di livello nazione NPL Nati Per Leggere, partito nel 1999 con lo scopo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Il gruppo lettori volontari “Tararì Tararera” in collaborazione con l’assessorato alla cultura e la Biblioteca comunale “Andrea Torresano” ha organizzato, appunto, per sabato alle ore 10,30 nella sala lettura della biblioteca di via Fulvio Ziacchi 4, la rassegna “Storie coi Fiocchi”, letture a bassa voce per bambini dai 2 anni ai 5 anni e per genitori affamati di storie. L’ingresso è gratuito con info allo 0376-720645 e all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.asola.mn.it. La lettura oltre ad incentivare uno sviluppo precoce del linguaggio, crea momenti di intimità e di emozione, ma anche momenti tramite i quali poter affrontare, con le parole dei racconti, argomenti che con altre parole sarebbero difficili da affrontare.

Paolo Zordan