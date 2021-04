Calciomercato dilettanti – La Governolese si muove, Rufo e Baietta sono i primi rinforzi

Mantova Lo Sporting Club è in dirittura d’arrivo per la scelta dell’allenatore che sostituirà Novellini, finito alla Castellana nelle vesti di direttore generale. L’identikit è quello di un tecnico giovane e mantovano, tra i papabili anche Mutti, Palmieri e Tenedini, mentre di fatto non si è mai aperta una trattativa con Bizzoccoli. «Offerte ne ho ricevute, ma la prima società con cui andrò a parlare è il Marmirolo» assicura il Bizzo. E’ invece fatta, anche se manca l’ufficialità, per Graziani al Campagnola. La Governolese ha confermato in panchina Luca Bozzini e per rinforzare la squadra i primi obiettivi potrebbero essere il portiere Fabrizio Rufo e il giovane (è un 2001) difensore Erik Baietta. Per Rufo si tratterebbe di un ritorno ai Pirati, in questa stagione era al Carpenedolo in Eccellenza; ha giocato anche ad Asola, nella Castellana e nel Villafranca. Baietta, dal canto suo, si è fatto le ossa in categoria nel San Lazzaro ed era finito nel mirino del Castiglione. L’attaccante Giarruffo è sempre più vicino al Suzzara.