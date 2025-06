Calcio a 5 Serie A – Rondelli: “Saviatesta, prima il budget e poi gli acquisti”

MANTOVA Il dg del Mantova Saviatesta Cristiano Rondelli è intervenuto a proposito dei rumors che vorrebbero Rudi Regis, ala destra classe 1995 in forza al Praia Clube in Brasile, nelle mire della società virigiliana. «Sono solo voci messe in circolazione dai siti di calcio a 5 e dai procuratori con lo scopo di alzare il prezzo del cartellino dei giocatori», taglia corto Rondelli. Che aggiunge: «Non c’è alcun interesse reale». Il dg fa poi chiarezza sulla situazione del mercato ancora bloccato in casa Saviatesta: «In questo momento non ho comprato e non sto comprando nessuno. Banalmente, per fare la spesa, bisogna avere i soldi nel portafoglio. La nostra priorità rimane quella di mettere insieme un budget consono per operare sul mercato con qualche garanzia. Senza la disponibilità adeguata non ho infatti intenzione di mettermi a trattare alcun giocatore». Le idee non mancano, come spiega lo stesso Rondelli: «Ho già ben chiari i profili che fanno al caso nostro. Li ho individuati da tempo e non ho paura della concorrenza di altre squadre. Anche perchè, se si decide di affondare, si porta la trattativa fino in fondo. Affinchè questo sia possibile, però, mancano i presupposti economici. Non voglio fare brutta figura, promettendo ingaggi su cui non siamo coperti». Nessuna novità sul fronte degli acquisti, quindi, ma nemmeno su quello degli sponsor: «Stiamo ottenendo risposte fredde. Va dato atto che i vecchi sponsor ci stanno offrendo grande sostegno, incrementando o addirittura raddoppiando il loro impegno concreto nei nostri confronti. Purtroppo manca qualcos’altro, che è fagocitato da altre realtà sportive. Finchè ci saranno possibilità di fare, io non mi tiro indietro e lavoro per migliorare la squadra», conclude Rondelli.