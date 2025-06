Calciomercato dilettanti – Castellana, in pole per la panchina c’è Raineri

MANTOVA Nessuna novità alla Castellana per il sostituto di Giovanni Arioli. Dalla società fanno sapere che sperano di trovarlo entro fine settimana. Al momento sono in fase di valutazione: Fabio Raineri, ex Darfo Boario; Roberto Inverardi, ex Carpenedolo; Raffaele Zucchi, ex Ciliverghe; e Stefano Preti, ex Cellatica. Raineri potrebbe avere qualche chance in più, ma il casting è aperto. La Dinamo Gonzaga ingaggia dalla Rubierese il centrocampista Livio Quartaroli, mentre l’Union Team Marmirolo ingaggia il difensore centrale Edoardo Rossi dal Nogara. Il Quistello conferma Capucci. Il New Castellucchio prende tre atleti dal Curtatone: Varliero, Ferretti e Furlaneto, che interessava la maglia della Roverbellese. Borghetto è passato alla Medolese. Barbieri e Beschi dal Curtatone, Francesco Sanseverino dall’Union Team Marmirolo sono le novità in entrata per il Soave. Ritorna nell’organico dei granata anche Ofuso, fermo in questa stagione per problemi fisici. Obiettivo di mercato in entrata è Amadou Ndiaye del Curtatone; confermato Campagnari, non restano Becchi, Chiozzi, Perlini e Tibaldi. Bassi (New Castelluchio) e Ferreira (Robur Marmirolo) sono due nuovi giocatori dell’Union Team San Giorgio.