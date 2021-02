Calcio a 5 Serie A – Saviatesta-Danicic, è addio: Eboli o Came

MANTOVA Il Saviatesta mantova è ancora alle prese con il mercato. Non si parla di colpi in entrata, ma di uscite. Come noto ormai da tempo, l’ex capitano Ante Danicic è ormai prossimo a partire. Il centrale croato, dopo l’esonero di Despotovic, non è riuscito a integrarsi con il nuovo allenatore e ha chiesto alla società di cambiare casacca. Il dg Cristiano Rondelli nelle ultime ore ha cercato di stringere il cerchio. Martedì sembrava esserci stata un’accelerazione decisiva da parte dell’Avellino, che però ieri si è ritirata dalla corsa. Ora a contendersi il giocatore croato sono Eboli e Came Dosson. La società biancorossa spinge per la pista veneta, visti gli ottimi rapporti. Ma non solo: è anche una questione di classifica. L’Eboli proprio domani potrebbe finire nelle sabbie mobili e il il Mantova non ha alcuna intenzione di rinforzare una diretta concorrente. La decisione finale potrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo domani. Nel frattempo il Mantova si gode il momento. Un cambio di passo che in casa Saviatesta si aspettavano da tanto tempo. Il successo di sabato scorso contro il Cmb Matera e quello nel recupero con il Real San Giuseppe hanno galvanizzato l’ambiente biancorosso. Giusto metterci dentro anche il pareggio beffa in casa della Came Dosson. Un match che il Mantova ha dominato in lungo e in largo e che meritava di vincere. Gli episodi arbitrali hanno condizionato il risultato finale, ma Suton e compagni, grazie all’ottimo lavoro di mister Jeffe, sono riusciti a ricompattarsi e a trovare un doppio successo che mancava dalle prime due giornate di campionato, quando il Mantova di Despotovic, sconfisse Pesaro e Catania. Ora il Mantova è agganciato al treno dei playoff. Si trova a quota a 24 punti, alla pari della Feldi che domani arriverà propio al NeoLu per tentare un nuovo allungo. Al suo insediamento sulla panchina del Mantova, il tecnico ex Rieti aveva chiarito da subito che c’erano tutti i margini per conquistare gli spareggi. Ecco quindi che il match di domani può offrire davvero degli stimoli importanti. Una gara in cui si attendono diverse conferme. Su tutti Titon, una delle rivelazioni di questa seconda parte di stagione. Senza dimenticare i nuovi come Leo e De Bail, che sembrano aver trovato la giusta sintonia con i nuovi compagni. Ci sono quindi tutti i presupposti per assistere ad un finale di stagione incandescente. E molto dipenderà dalla partita di domani. Vincere per entrare in solitaria in zona playoff e avvicinarsi sempre di più ad una salvezza che diventa basilare per poter programmare un futuro sempre più roseo.