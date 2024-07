Calcio a 5 Serie A2 – Colpaccio Saviatesta: da Verona arriva il “mago” Portuga

MANTOVA Un mercato che si è preso i dovuti tempi quello del Saviatesta Mantova, ma che sta regalando una rosa di alto livello a mister Pino Milella. I biancorossi, infatti, hanno annunciato l’acquisto del forte laterale Portuga, reduce da un’annata in Serie A con Verona dove, nonostante la retrocessione è stato uno dei più positivi. Per lui annate importanti anche con Real San Giuseppe e Ciampino, dove si è imposto a suon di gol. Classe 1989, è un giocatore dalla tecnica cristallina e dal dribbling letale, si tratta di un’ottima pedina in grado di duettare con il confermato Misael. «Si tratta di un giocatore che avevamo nel mirino da tempo – rivela il direttore generale del Saviatesta Mantova Cristiano Rondelli -, lo avevamo cercato già nel mercato invernale del 2022, quando lottavamo per la promozione dall’A2. L’affare non si concretizzò, ma il giocatore in seguito aveva espresso il proprio gradimento per Mantova. Questa volta si è presentata l’occasione di ingaggiarlo, e siamo felici di averlo fatto». Adesso per completare la rosa servono due portieri: uno esperto e uno in quota che possa giocare anche con l’Under 19. Per il profilo d’esperienza è sempre in lizza Mirko Casassa, mentre partirà in ogni caso Ninz, che è fuori dal progetto biancorosso romai da tempo. Servono inoltre un centrale difensivo e due pivot, ma anche per questi obiettivi le idee sono chiare. Non resta che attendere le prossime mosse della società biancorossa, determinata ad essere competitiva dopo il ritorno in cadetteria.