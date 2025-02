Calcio a 5 Serie A2 Elite – Saviatesta in campo a Treviso. Milella: “Conta solo la vittoria”

Mantova Inizia oggi una settimana molto importante per il Saviatesta, chiamato ad un tour de force che lo vedrà impegnato ogni quattro giorni. Si comincia con la trasferta a Treviso per la sfida con lo Sporting Altamarca (ore 17), terzo in classifica, unica squadra capace finora di espugnare il Neolù. «Affrontiamo una signora squadra – afferma mister Pino Milella -. E’ reduce da qualche passaggio a vuoto a causa degli infortuni, ma lotterà per il primato assieme a noi, Pordenone e MestreFenice. Sarà un test difficile e importante; vogliamo rimanere attaccati al Mestre per poi giocarci le nostre chance nello scontro diretto. Loro stanno tenendo un passo spedito, per questo non possiamo permetterci altri passi falsi. La vittoria è l’unico risultato possibile. Non avrò lo squalificato Mascherona, un giocatore che pesa molto negli equilibri della squadra. In più dovrò fare attenzione ai tanti diffidanti».

La vittoria di settimana scorsa con Milano ha ridato slancio all’ambiente dopo il pari di Cesena e la sconfitta in Coppa per mano del Rovereto. «E’ stato molto importante tornare a vincere – spiega Milella – dopo una settimana non semplice. Abbiamo giocato con criterio, anche se il 4-2 finale non ha rispecchiato la nostra superiorità, ma l’importante era riprendere il cammino. Sono soddisfatto, i ragazzi hanno reagito bene. Avevo il timore che fisicamente potessimo pagare lo sforzo». «Pressioni? Sono cose che dobbiamo mettere in conto. Entriamo nel momento decisivo del campionato. Sappiamo che ogni gara fa storia a sé e che diamo motivazioni particolari agli avversari. Questo non significa avere paura, bensì consapevolezza di avere a disposizione un roster forte che se la può giocare con chiunque. Sapevamo sin dall’inizio di “essere condannati” a vincere e questa per me è una cosa positiva. Noi non guardiamo le avversarie, ma ci focalizziamo solo sul nostro cammino e sulle nostre forze».