Calcio a 5 Serie A2 Elite – Saviatesta… Marca stretto il MestreFenice (1-4)

MASER (Tv) Il Saviatesta non stecca l’appuntamento di Treviso e porta a casa tre punti fondamentali sul difficile campo dello Sporting Altamarca, imponendosi con un netto 4-1. Un successo che permette ai virgiliani di rispondere alla vittoria della capolista MestreFenice (6-2 a Milano) e di restare a -2 in classifica, confermando il ruolo di principale antagonista nella corsa al primato.

L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. L’Altamarca prova a sfruttare il fattore campo e nei primi minuti cerca di mettere pressione al Saviatesta, ma la difesa virgiliana regge bene l’urto. Con il passare dei minuti, la squadra di Milella prende il controllo del gioco, affidandosi alla qualità dei suoi uomini migliori. All’intervallo, però, il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. Il vantaggio arriva in avvio di ripresa, al minuto 22’, quando Misael trova lo spiraglio giusto per superare Kovacevic. Il bomber biancorosso concede il bis pochi minuti più tardi e porta il punteggio sul 2-0 per il Saviatesta. I padroni di casa provano a reagire e al 31’ trovano il gol che riapre il match con Zarantonello. Ma il Saviatesta dimostra grande solidità e non si lascia intimorire. Passano appena pochi secondi e i virgiliani ristabiliscono le distanze con Donadoni, che al 32’ firma il 3-1 con un gol che spegne sul nascere le speranze di rimonta dei veneti. L’Altamarca accusa il colpo e fatica a reagire, lasciando spazi che il Mantova sfrutta con cinismo. Al 33’ Grosso cala il poker e chiude i conti, mettendo il sigillo su una vittoria netta e meritata.

Con questo successo, il Saviatesta continua la sua rincorsa alla vetta, restando a -2 dal MestreFenice. Il cammino è ancora lungo, ma la squadra di Milella ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per lottare fino alla fine. Ora l’obiettivo è dare continuità a questa prestazione e mantenere alta la pressione sulla capolista. Martedì sarà di nuovo campionato con tutte le partite della 19esima giornata e i virgiliani impegnati in casa contro il Leonardo.