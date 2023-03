Rigenerazione energetica alla scuola media di Marmirolo: il Comune si candida a un bando

MARMIROLO – L’amministrazione comunale di Marmirolo, ha di recente candidato a un bando un progetto di riqualificazione energetica da realizzarsi mediante la sostituzione dei serramenti all’interno della scuola media del paese. Al momento pertanto il Comune è in attesa di conoscere l’esito del concorso con la speranza di ottenere un finanziamento. «Le scuole medie sono già state oggetto di lavori – afferma il sindaco di Marmirolo, Paolo Galeotti – in precedenza infatti ha avuto luogo un intervento di adeguamento sismico e in una parte dell’edificio sono stati sostituiti i serramenti, oggi, vorremmo completare questa seconda operazione e sostituire la maggior parte dei serramenti non ancora sostituiti». A tal riguardo, occorrerà attendere l’esito del bando per capire se il progetto candidato dal Comune di Marmirolo potrà essere finanziato.