Calcio a 5 Serie A2 Elite – Saviatesta primo al rush finale. Milella: “Siamo padroni del nostro destino”

Mantova Il Saviatesta si avvia verso la fase finale del campionato di Serie A2 Elite. I biancorossi, dopo l’ultima vittoria col CDM, sono balzati al comando della classifica con un punto di vantaggio sul MestreFenice, quando mancano 5 giornate al termine della regular season. «È stata una gara difficile – racconta mister Pino Milella – contro una squadra che nel ritorno ha avuto un ruolino di marcia da prima della classe. Siamo riusciti ad ottenere la vittoria gestendola nel modo migliore». I virgiliani, dopo la pausa, torneranno sul parquet sabato prossimo a Modena. «Loro hanno bisogno di punti – avverte l’allenatore – mi aspetto una partita dura. Pensiamo gara per gara, concentrandoci solo sul nostro cammino. L’ambiente è caldo e positivo, ma questo già da un paio di giornate. Siamo reduci da una serie di sfide giocate bene dopo il mezzo passo falso di Cesena. Ho lavorato sulla difesa e i frutti si stanno vedendo. Nel rush finale serviranno molta concentrazione e serenità».

«Io sono molto concentrato sull’obiettivo, così come la squadra – prosegue il tecnico – il campionato è difficile e combattuto: si deciderà nelle ultime battute. Alla terzultima giornata avremo lo scontro diretto con il Mestre, ma ad oggi siamo padroni del nostro destino». «L’esperienza è fondamentale – conclude Milella – ad inizio stagione dovevamo trovare l’assetto giusto e abbiamo vinto tante partite con un solo gol di scarto. In quel caso l’esperienza e la qualità di alcuni giocatori hanno fatto la differenza. In questo momento conta tutto. Siamo grandi e vaccinati, consapevoli di come gestire queste situazioni delicate. Ma non significa vittoria assicurata perché le insidie sono dietro l’angolo. La nostra spada di Damocle al momento sono i diffidati, ma stiamo cercando di gestire tutti al meglio per arrivare fino alla fine senza fare calcoli».