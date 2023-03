Calcio a 5 Serie A2 – Il Mantova strappa un buon punto al Lido di Ostia e risale al 5° posto

Mantova Il Mantova strappa il pareggio al Lido di Ostia e incassa un prezioso punticino che gli consente di raggiungere l’Active Network in quinta posizione. Partita dalle grandi emozioni, al Neolù, con i biancorossi due volte avanti nel primo tempo grazie alle reti di Misael e Cabeca: all’intervallo, però, è 2-2. L’espulsione di Donin in avvio di ripresa complica le cose e il Lido di Ostia si porta sul 2-4 a dieci dalla fine. Ma il Mantova non demorde: Cabeca accorcia le distanze e Minnella allo scadere segna il gol del definitivo 4-4.

I biancorossi sono ora attesi da due trasferte ravvicinate nella capitale: mercoledì (ore 19) per affrontare la Roma nel recupero della 26esima giornata e sabato l’Italpol.

Risultati 27ª giornata: Eur-Modena Cavezzo 1-1, Italpol-Ecocity Genzano 2-5, Prato-Sporting Hornets 5-8, Mantova-Lido di Ostia 4-4, Cesena-Città di Massa 5-2, Lazio-Roma C5 (5 aprile).

La classifica: Genzano 62, Lido di Ostia 59, Cesena 45, Lazio 37, Mantova e Active Network 36, Roma C5 34, Cus Molise 32, Sporting Hornets 31, Modena Cavezzo 28, Italpol 24, Eur 20, Città di Massa 9, Prato 4.