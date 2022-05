Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta ha la testa ai play off: l’Arzignano ringrazia (9-2)

ARZIGNANO (Vi) Il Saviatesta chiude la regular season con una pesante sconfitta (9-2) ad Arzignano e con qualche interrogativo di troppo si appresta ad affrontare la maratona dei play off. La gara di ieri, come già si sapeva, non contava a nulla ai fini della classifica visto che il 360GG ha battuto facilmente l’ultima in classifica e ha vinto il girone, guadagnandosi l’accesso allo spareggio promozione. Mentre il Mantova dovrà sorbirsi appunto tutta la trafila dei play off, che inizierà sabato prossimo con la sfida al NeoLu contro il Lecco. Ma le ultime due debacle, come dicevamo, lasciano diversi punti interrogativi.

Il Saviatesta ieri non aveva Titon squalificato e, per scelta, ha lasciato a casa diversi giocatori per preservare le forze in vista degli spareggi. Detto ciò, i biancorossi sono scesi in campo con un approccio sbagliato e scarsissima determinazione. E l’Arzignano è stato da subito padrone del campo. Dopo 5 minuti la formazione di casa era avanti 3-0. Il primo pericolo creato dal Mantova è arrivato all’11’ con un tiro di Caverzan respinto da Pozzi. Un episodio che non è bastato a dare la sveglia e al 15’ Marcio ha portato a quattro le marcature locali. Allo scadere del primo tempo Caverzan, impiegato come portiere di movimento, è stato espulso per aver strattonato un avversario e salterà così il primo turno dei play off. Avvio schock anche nella ripresa. Dopo 6 secondi è arrivato il quinto gol dei veneti con Felipinho, che si è ripetuto a stretto giro. Il Mantova, in balia dell’Arzignano, ha subito il 7-0 al 23’ e accorciato le distanze un minuto dopo con Caio. Bagalà ha riprovato la carta del portiere di movimento, ma l’Arzignano ha dilagato con altri due gol, prima della rete di Dall’Onder per il definitivo 9-2.