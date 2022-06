Calcio a 5 Serie A2 – La promessa di Titon: “Mantova, ti porto in A”

MANTOVA Una stretta di mano con l’ad biancorosso Cristiano Rondelli in aeroporto prima di rientrare dall’amara trasferta in Sicilia, dove il Mantova ha perso la semifinale play off contro il Regalbuto. E’ così che Jeferson Fernando Titon, mister 60 gol, ha giurato amore al Mantova, ufficializzando di fatto il rinnovo con il club biancorosso. «E’ una cosa che volevamo entrambi – spiega – dopo la sconfitta in Sicilia c’era troppa delusione, perché la squadra aveva lottato tutto l’anno per tornare subito in Serie A, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Il mio obiettivo è di tornare a giocare il massimo campionato con il Mantova». Il bomber e capitano ha un rapporto speciale con tutto l’ambiente biancorosso. «Mi hanno accolto alla grande, la città è stupenda e ho tanti amici. Non me la sentivo proprio di abbandonare».

Si è chiusa da poco una stagione strana. Il Saviatesta ha dominato praticamente l’intero campionato, ma alla fine ha dovuto cedere il passo al 360GG Cagliari, che ha avuto la forza di reggere il confronto e di sfruttare il momento no della squadra virgiliana. «E’ stata una stagione quasi perfetta – racconta Titon – abbiamo pagato un po’ di stanchezza nella parte finale in cui abbiamo avuto parecchi infortuni che hanno condizionato le gare dei play off. Dopo la partita di Regalbuto non riuscivo quasi a camminare».

Poi, la svolta. Via mister Bagalà e squadra affidata a Pino Milella, una vecchia conoscenza del futsal virgiliano. «Sono sincero, non mi aspettavo questo cambio, ma sapevo che qualcosa poteva succedere. Bagalà è un ottimo allenatore, giovane, secondo me ha tutto per diventare un grande coach. Gli auguro le migliori fortune». Da Toledo, in Brasile, dove si trova ora, il capitano biancorosso ha contatti diretti con Pino. «Mi hanno parlato molto di lui, so che ha ottenuto dei grandi risultati con il Mantova e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare per inseguire il nostro obiettivo. Tornare in Serie A. A tutti i costi». Dal 22 agosto, Titon sarà di nuovo in città per iniziare a lavorare in vista di una stagione in cui il Mantova dovrà essere di nuovo protagonista. «Sarà la mia seconda in A2 e spero di fare ancora tanti gol. So che Cristiano, con Saviatesta e Milella, sta facendo un gran lavoro e sono sicuro che avremo una squadra davvero molto competitiva».