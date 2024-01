Pallavolo serie D f Crer – Il ds Losi: “Moglia in emergenza, il cammino si fa più difficile”

Moglia Il cammino nel girone di ritorno è iniziato con una sconfitta casalinga. La Renusi Moglia è stata battuta per 3-1 dal Saturno Guastalla, che ha riscattato la battuta d’arresto dell’andata per 3-2. l campionati, sia in questo sia nel prossimo fine settimana, si fermano. La squadra di coach Ruina, quarta a quota 22, torna in campo sabato 10 Febbraio ospite a Reggio Emilia dell’Everton, piegato 3-0 all’andata e al momento ultimo. «Sconfitta a parte con Guastalla, siamo contenti per la prestazione che la squadra ha fornito – spiega il dirigente Losi – Non siamo invece soddisfatti per alcune precedenti prestazioni delle ragazze, A Correggio, nell’ultima sfida dell’andata, con Poliespanse si è fatta male Kpalobi, e avevamo già infortunata Maiocchi. Le atlete si sono un po’ scoraggiate, quando invece dovevano reagire. Trovare ora come ora sul mercato un martello non è per nulla facile. Poi sorgono difficoltà negli allenamenti con solo otto-nove atlete disponibili. Eravamo partiti per cercare di centrare i play off, ma diventa dura. Mi aspetto una reazione».