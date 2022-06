Basket Serie A2 femminile – Il San Giorgio conferma coach Purrone

SAN GIORGIO Nel segno della continuità, dopo una stagione ricca di soddisfazioni culminata con la partecipazione, prima nella sua storia, ai play off di Serie A2, il Basket 2000 San Giorgio ha annunciato la conferma di Stefano Purrone nel ruolo di head coach e responsabile tecnico del settore giovanile e minibasket.

Il percorso del Basket San Giorgio ha mosso i primi passi diversi anni fa e nel tempo è diventato la punta di diamante del movimento femminile provinciale, raggiungendo traguardi prestigiosi come appunto gli spareggi promozione nell’ultima stagione. Coach Purrone e la società vogliono però rilanciare l’impegno del club e continuare nel percorso di crescita. «Sono veramente contento – afferma il confermato tecnico biancorosso – di proseguire questo percorso che abbiamo iniziato a delineare l’anno scorso con la società della mia città. La cosa mi inorgoglisce perchè gli step in avanti che sono stati fatti durante l’ultima stagione hanno portato i propri frutti nella crescita del basket femminile locale. Siamo una società di riferimento e continuare ad allenare la prima squadra con un progetto ambizioso come quello che stiamo costruendo è un motivo di grande vanto».

Oltre al coordinamento della prima squadra, a Stefano è affidata anche la responsabilità tecnica delle formazioni giovanili e del settore minibasket. Un monitoraggio a tutto tondo, nel quale il valore tecnico e quello umano si fondono in un miscuglio prezioso. «Il fatto di essere Responsabile Tecnico della Serie A2 – prosegue Purrone – che cura anche l’aspetto tecnico di tutta la società, dal minibasket fino al settore giovanile, è segno di grande dedizione da parte del club specialmente per quanto riguarda le giovanili. Per me questo aspetto è particolarmente interessante e stimolante perchè la proposta presenta delle figure di altissimo valore, tanto a livello dirigenziale quanto di allenatori».

Infine, l’augurio più grande di Purrone è quello che ha sempre caratterizzato la missione sangiorgina. «Spero ci potremo divertire e far divertire come abbiamo fatto negli anni, mettendo tutte le atlete nella miglior condizione possibile così da farle esprimere al meglio».