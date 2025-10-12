Calcio a 5 Serie D – Sport Club Bozzolo straripante. Disco rosso per Città di Mantova

MANTOVA Uno Sport Club Bozzolo straripante continua a dominare la scena nel campionato di Serie D di calcio a cinque. Dopo l’esordio vincente, la formazione mantovana ha travolto in trasferta l’Oratorio Zogno con un perentorio 15-2, confermandosi l’unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate. Una prestazione mai in discussione, con la squadra bozzolese che ha imposto fin da subito ritmo, pressing e qualità tecnica. Sugli scudi bomber Capozza, autentico trascinatore e autore di sette reti, imprendibile per la difesa bergamasca. Nel tabellino, con una doppietta a testa, anche Bandera, Castiglia, Santoro e Ballerini. Meno fortunato, invece, il Città di Mantova, che è uscito sconfitto per 6-1 (gol di Rexha) dal campo della Metalscatola.