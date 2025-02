Calcio a 5 Serie A2 Elite – Saviatesta, colpo da maestro: batte il Leonardo (3-1) e rimane a -2 dalla vetta

MANTOVA Il Saviatesta Mantova conferma il suo ottimo momento di forma e centra la terza vittoria consecutiva, superando per 3-1 il Leonardo Cagliari nella 19ª giornata del campionato di Serie A2 Elite. I virgiliani restano saldamente al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista MestreFenice, che ha superato l’Altamarca. Un successo prezioso per i ragazzi di mister Milella, ieri privi della stella Wilde per squalifica, che hanno saputo gestire con maturità una partita mai scontata, mostrando solidità difensiva e grande concretezza in fase offensiva.

Il match si apre con un primo tempo combattuto, in cui il Saviatesta prova subito a imporre il proprio gioco, ma si trova di fronte un Leonardo ben organizzato e aggressivo, deciso a vendere cara la pelle. La squadra ospite si difende con ordine e cerca di ripartire, rendendo la vita difficile ai padroni di casa. Dopo quasi dieci minuti di equilibrio, arriva la svolta: al 9’46” è Romano a sbloccare la gara con un colpo da maestro, finalizzando un’azione ben costruita dai suoi compagni. Il gol rompe l’inerzia della partita e dà fiducia ai virgiliani, che alzano il ritmo alla ricerca del raddoppio. L’occasione arriva al 17’, quando Carabellese trova il guizzo vincente per il 2-0, portando il Saviatesta a un passo dalla gestione tranquilla del match. Ma il Leonardo non ci sta e reagisce immediatamente. Passano appena sessanta secondi e, al 18’, è Monti a riaprire la partita con un gol che riaccende le speranze dei sardi. Il primo tempo si chiude sul 2-1, con il Mantova che deve ora gestire un risultato ancora in bilico.

Nella ripresa, il Saviatesta entra in campo con la chiara intenzione di chiudere la contesa. I ragazzi di Milella aumentano la pressione e, al 25’, arriva il gol della sicurezza: Misael finalizza un’ottima azione corale e porta il risultato sul 3-1, spegnendo le velleità di rimonta del Leonardo. Nel finale, i sardi tentano il tutto per tutto, ma la difesa mantovana regge bene e non concede grandi opportunità. Al 36’ arriva anche l’espulsione di Boi, che lascia il Leonardo in inferiorità numerica nei minuti conclusivi, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di recupero. La squadra mantovana gestisce con intelligenza gli ultimi possessi e porta a casa un successo fondamentale.

Con questa vittoria, il Saviatesta mantiene la seconda posizione e continua a inseguire il MestreFenice, che non sbaglia contro l’Altamarca. La corsa alla promozione resta apertissima e si preannuncia un finale di stagione avvincente, con i virgiliani decisi a restare in scia fino all’ultimo. Ora l’attenzione si sposta sulla trasferta di sabato a Pordenone, un’altra sfida cruciale in cui il Saviatesta dovrà confermare il suo ottimo momento e portare a casa altri tre punti per non perdere contatto con la vetta.