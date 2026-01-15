Calcio – Addio all’ex vicepresidente del Mantova, Giovanni Famà

MANTOVA È scomparso l’ex socio e vicepresidente del Mantova Giovanni Famà. Imprenditore parmense, fu contattato per entrare nella compagine societaria di viale Te dall’allora presidente Bruno Bompieri. L’ingresso avvenne nella stagione 2011-12, con l’Acm neopromossa nell’allora Seconda Divisione, proprio sotto la guida della “triade” mantovana Bompieri-Tirelli-Giovanardi (e di altri soci minori). Famà, personaggio sanguigno, finì sotto i riflettori in più occasioni. Entrò in contrasto (spesso bonariamente) con lo stesso Bompieri, con tanto di dichiarazioni al vetriolo a mezzo stampa; portò a Mantova l’attaccante Pietribiasi, decisamente un buon acquisto; si offrì nell’estate 2012 di rilevare interamente la società. Ma la sua avventura in viale Te finì lì. Ha comunque vissuto la sua unica stagione biancorossa con grande passione e partecipazione. Lo ricordiamo puntuale ogni domenica in tribuna al Martelli, col suo tipico sorriso sornione. I funerali questa mattina a Parma.