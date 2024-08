Calcio Coppa Italia: LECCE-MANTOVA 1-0 (aggiornamenti live)

LECCE Buon pomeriggio dallo stadio Via del Mare di Lecce. Dopo aver superato la Torres, il Mantova cerca l’impresa in casa dei salentini nei 32esimi di Coppa Italia. Il Lecce, allenato da Luca Gotti, gioca in Serie A e parte ovviamente favorito. In caso di parità al 90′, per decretare la qualificata si andrà direttamente ai calci di rigore. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

LECCE-MANTOVA 1-0

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic. A disp.: Früchtl, Samooja, Borbei, Berisha, Oudin, Helgason, Banda, Burnete, McJannet, Esposito, Marchwinski, Addo, Pierotti. All.: Luca Gotti.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Solini, Brignani, Panizzi; Muroni, Burrai; Galuppini, Aramu, Fiori; Mancuso. A disp.: Sonzogni, Botti, Redolfi, Bani, Mensah, Debenedetti, Wieser, Radaelli, Ruocco, Fedel, Trimboli, Artioli, Cella, Bragantini, De Maio. All.: Davide Possanzini.

ARBITRO: Mario Perri di Roma 1 (assistenti Tolfo di Pordenone e Belsanti di Bari; al Var Di Martino di Teramo).

RETI: 14′ Gaspar.

NOTE: Ammoniti: Solini. Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 3′ +

Primo tempo

48′ Finisce qui il primo tempo, a tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 3′ di recupero.

45′ Altra paratona di Festa che evita il raddoppio di Dorgu.

41′ Maggioni si divora il pari: Burrai inventa per Aramu che di prima mette in mezzo al solissimo Maggioni. Ma a porta vuota manda incredibilmente fuori.

40′ Mantova che cresce: botta di Mancuso sul primo palo che Falcone devia in angolo.

38′ Ritmi soporiferi e gara inchiodata sull’1-0.

29′ Ammonito nel frattempo Solini per fallo su Dorgu.

28′ Risveglio Mantova: cross di Fiori che finisce tra le braccia di Falcone.

26′ Riprende il gioco.

24′ Cooling break.

21′ Sinistro angolato e potente di Dorgu che Festa respinge.

14′ La sblocca il Lecce da calcio d’angolo: dalla bandierina va Gallo e Gaspar di testa buca Festa.

7′ Altro tentativo di Krstovic da punizione, e come in precedenza finisce altissimo.

5′ Punizione di Burrai che termina ampiamente sul fondo.

2′ Conclusione sbilenca di Krstovic.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Lecce.