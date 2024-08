San Fermo fa boom: che pienone alla festa di paese

SAN FERMO (Redondesco) – La tradizione fa centro. Una volta di più. Alla Festa di San Fermo di Redonsco, che si svolge ogni anno negli spazi adiacenti alla parrocchia della frazione, si è registrato in cinque giorni di festa un pienone come probabilmente la storica iniziativa non aveva mai visto prima d’ora.

Soprattutto nelle serate di venerdì, sabato e ieri, infatti, migliaia di persone sono arrivate per provare i piatti preparati dai numerosi volontari, degustare gin tonic o altri drink o anche solo per ballare e ascoltare musica.

Nelle ore centrali della festa sono arrivate a San Fermo tantissime persone, provenienti anche dalle province di Brescia, Cremona, da Mantova e da Castiglione delle Stiviere e zona collinare. Una grande festa che ha soddisfatto le aspettative sia dei partecipanti che degli organizzatori.

Oltre alla zona dove sedersi per provare i piatti proposti dalle cucine, anche la zona per ballo e orchestre e l’area giovani con pista da ballo, palco e stand dove acquistare gin tonic e altri drink e cocktail. In ogni caso tutte le aree della festa sono state sostanzialmente prese d’assalto: da giovani e giovanissimi come pure da partecipanti più avanti con gli anni che invece preferivano ballo liscio e orchestra. Alla storica iniziativa di San Fermo, frazione che come noto fa parte dei Comuni di Gazoldo degli Ippoliti, Piubega e Redondesco, non mancano nemmeno bancarelle e giochi gonfiabili per i più piccoli partecipanti.

La festa, che è iniziata giovedì scorso, prosegue anche stasera. Ieri l’area ballo e orechestre ha visto l’intrattenimento dell’orchestra Manuel Martini e nell’area giovani “2000 Che stories! Il party”. Per questa sera invece sono in programma le esibizioni e l’intrattenimento da parte dell’orchestra Roberto Tagliani, mentre nell’area giovani musica con dj Graziano Fanelli ed Elena Camo. Alla serata di sabato presenti anche diversi sindaci (tra cui Davide Ferrari di Mariana e Nicolò Ficicchia di Caneto) e amministratori pubblici locali per il compleanno della sindaca di Piubega Maria Cristina Zinetti, che giusto sabato ha raggiunto i 70 anni di età.