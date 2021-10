Calcio Coppa Lombardia Prima Categoria – Capolavoro di Omoregie, Marmirolo agli ottavi

CASTENEDOLO (Bs) Il Marmirolo vince in extremis la sfida di Castenedolo e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Lombardia di Prima. L’8 dicembre sfiderà la vincente della sfida tra Cellatica e Valtrompia, in campo stasera. Neroverdi avanti al 5’ con Mazzocchi, con un gran tiro dai 20 metri all’incrocio. Altra occasione per il Rullo tre minuti dopo con Omoregie, che di testa impegna il portiere Lodrini. La reazione della Castenedolese all’11’ porta al tiro di Francesconi, che però non impensierisce Coppiardi. Al 18’ ci prova ancora Omoregie su lanci di Zancoghi, ma Lodrini si rifugia in angolo. Al 27’ ancora un tiro del Marmirolo con Omoregie (dopo aver seminato due avversari con un dribbling irresistibile), ma la palla termina di poco fuori. Al 33’ scambio Nouhi-Mazzocchi-Omoregie, esce tempestivamente Lodrini. Un minuto dopo ancora Lodrini salva su Omoregie. Al 37’ Castenedolo in 10: Barcellandi rifila una gomitata a Beschi e viene espulso. Ma i bresciani non mollano, al 41’ Dincao impegna Coppiardi dalla distanza. Nella ripresa la Caste cerca di recuperare e trova il pari clamoroso al 60’: punizione di Dincao dalla destra, stacco vincente di Pavoni. All’81’ i bresciani rischiano il colpo del ko con un tiro di Renica che sfiora la traversa. A battere un colpo però è Omoregie che al 90’ sigla l’1-2: entra in area di potenza e scaraventa all’incrocio, gli ottavi.

