Canneto sull’Oglio, oggi l’incontro ‘Apriamo i Sipari’ per la presentazione del nuovo corso di recitazione al teatro comunale Pagano

CANNETO SULL’OGLIO Si terrà stasera alle ore 21 presso il teatro comunale “Mauro Pagano di via Corradini nr. 12, l’incontro pubblico dal titolo “Apriamo i sipari” per la presentazione del nuovo corso di recitazione promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Canneto sull’Oglio e diretto dal regista e attore Beppe Arena. Una valida occasione per affinare il proprio talento artistico. Per informazioni e partecipazione telefonare al numero 335-8334043 oppure inviare una e-mail all’indirizzo: bellini1@mac.com.

Paolo Zordan