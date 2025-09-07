Calcio, Coppa Mantova – La Rapid United chiude con un sorriso. Domenica tre gare decisive: Quistello-Moglia, Ceresarese-Robur e Voltese-Solferino

Mantova Ultimi novanta minuti decisivi per i triangolari di Coppa Mantova, con quasi tutti i gironi pronti a emettere i propri verdetti. L’unica eccezione è il gruppo D, che si chiuderà solo l’1 ottobre con San Giorgio-Casteldariese. Due squadre hanno già staccato il pass per la terza fase: il Segnate, che ha battuto l’Ostiglia (4-0) nell’unica gara secca; e la New Castellucchio nel girone F, che si è chiuso ieri con il successo (4-2) della Rapid United sulla Don Bosco.

Grande equilibrio negli altri gironi, oggi sono in programma tre gare alle ore 16. Nel B, il Quistello ospita il Moglia: i padroni di casa hanno bisogno di una vittoria larga, mentre agli ospiti basterà un pareggio per chiudere davanti al Borgo Virgilio. Verdetto incerto anche nel girone C: la sfida tra Ceresarese e Robur Marmirolo sarà uno spareggio vero e proprio, con la qualificazione che andrà alla squadra vincente. In caso di pareggio (diverso dallo 0-0), sarà la Robur a passare il turno. Nel girone E, infine, la Voltese si gioca tutto in casa contro il Solferino: i biancorossi hanno bisogno almeno di un punto per staccare il pass, mentre un successo degli ospiti rimetterebbe in corsa l’Atletico Castiglione.

Oggi, dunque, la Coppa Mantova promette verdetti caldi e partite senza appello, con in palio l’accesso alla terza fase che, come è noto, si disputerà durante la sosta invernale dei campionati e vedrà l’entrata in scena delle squadre virgiliane di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

LA SITUAZIONE

Girone B: 3ª giornata (oggi ore 16)

Quistello-Moglia

Classifica: Moglia e Borgo Virgilio 3, Quistello 0

Girone C: 3ª giornata (oggi ore 16)

Ceresarese-Robur Marmirolo

Classifica: Acquanegra 2, Robur Marmirolo e Ceresarese 1

Girone D

2ª giornata (17 settembre)

San Lazzaro-Casteldariese

3ª giornata (1 ottobre)

UT San Giorgio-Casteldariese

Classifica: San Giorgio 3, Casteldariese e San Lazzaro 0

Girone E: 3ª giornata (oggi ore 16)

Voltese-Solferino

Classifica: Voltese e Atletico Castiglione 3, Solferino 0

Girone F: 3ª giornata

Don Bosco-Rapid United ………. 2-4

Classifica: New Castellucchio 6, Rapid United 3, Don Bosco 0