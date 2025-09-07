Calcio Eccellenza – Castellana ko all’esordio in Coppa: il Carpenedolo si impone 2-0

Remedello (Bs) Debutto amaro in Coppa Italia per la Castellana, sconfitta 0-2 dal Carpenedolo nella sfida inaugurale del girone 14. Allo stadio di Remedello i bresciani si impongono con due gol nel primo tempo, mostrando maggiore esperienza e concretezza nei momenti chiave del match. La squadra di Raineri parte ordinata e regge bene l’urto nei primi quindici minuti, quando Faini sciupa una ghiotta occasione a tu per tu con Ottolini. Col passare dei minuti, però, il Carpenedolo prende campo e al 32’ trova il vantaggio con lo stesso Faini, bravo a infilare con un diagonale preciso dalla destra. La reazione dei padroni di casa è timida e al 42’ arriva il raddoppio del Carpenedolo: punizione magistrale di Peli dai venti metri, con palla sotto l’incrocio per lo 0-2.

La ripresa si gioca su ritmi più bassi: la Castellana prova a farsi viva con Secli e Forlani, ma Benedetti non corre particolari pericoli. Jadid gestisce i cambi senza scossoni, mentre Raineri inserisce forze fresche (Thai Ba, Tomaselli, Nitri) senza però cambiare l’inerzia del match. Il risultato non muta fino al triplice fischio dell’arbitro. Per la Castellana resta la consapevolezza di aver retto contro una formazione quotata come il Carpenedolo, che mercoledì ospiterà la Poggese nel secondo match. Il girone si chiuderà il 24 settembre con il derby a Poggio Rusco.

Il ds della Castellana, Mirko Piacentini, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: «Non abbiamo sfigurato contro un avversario forte e con giocatori esperti. Peccato per qualche occasione non sfruttata, ma resta la buona prestazione della squadra. Ora testa al campionato». Domenica, al Comunale, arriva l’Offanenghese.