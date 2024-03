Calcio dilettanti – Asola e Marmirolo alla riscossa, il San Lazzaro chiede il bis. Sporting Club a caccia della finale di Coppa

Mantova E’ un mercoledì di campionato per diverse squadre mantovane con il turno infrasettimanale di Promozione e diversi recuperi. C’è poi lo Sporting Club, in Prima, che si gioca l’accesso alla finale di Coppa Lombardia. Ma andiamo con ordine.

Promozione – Si disputano stasera le partite di quella che, da calendario, sarebbe stata l’ultima giornata. L’Asola va in cerca del riscatto a Monticelli Brusati, contro La Sportiva Ome, dopo la sconfitta di domenica col Vobarno. «Abbiamo perso contro una squadra forte – riconosce il diesse Roberto Sandrini – andiamo in terra bresciana con l’obiettivo di riscattarci». Rientrano Beretta e Iavarone. Obiettivo identico per l’Union Team Marmirolo, che affronta in casa il Rezzato dopo due sconfitte di fila. «Avversario tosto – avverte il diesse Andrea Brentegani – arriva dal netto successo con la Sported Maris e portare a casa anche un punto sarebbe positivo. A quota 35 saremmo in una posizione abbastanza tranquilla». Ancora in dubbio Cipriani, non al meglio della condizione come Rigon, assenti Sabaini, Lampugnani e Tarullo. Dopo il successo sulla Cividatese, il San Lazzaro riceve la Sported Maris. «Sono tranquillo – osserva il mister Michele Jacopetti – domenica era una partita da vincere e ci siamo riusciti. E’ logico che faremo il possibile per muovere ancora la nostra classifica». Chiude il Suzzara, fanalino di coda, che all’Allodi affronta il Vobarno e stasera potrebbe essere matematicamente retrocesso. «La gara è molto difficile – dichiara mister Aldo Petrassi – ma ho fiducia nei ragazzi e so che ce la metteranno tutta per fare come al solito del loro meglio».

Prima Categoria – A Goito va in scena (ore 20) la gara di ritorno della semifinale di Coppa Lombardia tra lo Sporting Club e il Badalasco. La gara d’andata è finita 0-0 per cui si decide tutto stasera. La vincente se la vedrà in finale contro una tra Luino e Isola Bergamasca. «E’ la gara più importante degli ultimi anni – afferma il presidente Devis Cavagna – non sarà facile spuntarla contro i bergamaschi, che sono molto tecnici e fisici».

Seconda Categoria – Nel girone O sono in programma stasera due recuperi. A Levata scendono in campo Buscoldo e La Cantera (nona di ritorno); in collina Voltesi e lo Sporting Pegognaga già retrocesso in Terza (ottava di ritorno). Domani sera, sempre a Volta, altro recupero (nona di ritorno) tra Medolese e Quistello.

Terza Categoria – Nel girone tutto mantovano si recupera stasera la sfida (ottava di ritorno) tra Mantovana e Juniors Cerlongo: in palio c’è il terzo posto in classifica. Domani a Monzambano si affronteranno invece Union Colli Morenici e il Borgo Virgilio impegnato nell’inseguimento alla capolista Segnate.