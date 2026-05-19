Team motivati, risultati concreti: il corso online di Apindustria per valorizzare il personale

Apindustria Mantova promuove un corso online dedicato alla gestione e motivazione del personale, uno degli asset più importanti per le aziende che vogliono crescere e rimanere competitive.

L’incontro si terrà giovedì 21 maggio dalle 9.00 alle 13.00 in diretta streaming e offrirà strumenti concreti per valorizzare i collaboratori e migliorare il clima interno.

In un momento in cui le aziende affrontano sfide legate a produttività, fidelizzazione del personale e adattamento a nuovi modelli di lavoro, saper motivare il team è fondamentale. Il corso aiuta a comprendere le dinamiche motivazionali dei collaboratori, a trasformare le riunioni in strumenti di sviluppo, a migliorare le relazioni interne e a sviluppare strategie per ridurre il turnover e aumentare il benessere organizzativo.

Un punto chiave del corso è imparare a valorizzare le competenze e il contributo di ciascun collaboratore, facendo sì che ogni dipendente si senta parte integrante di un progetto e di un obiettivo comune. Questo approccio aumenta l’engagement, rafforza la coesione del team e trasforma il capitale umano in un vero motore di crescita per l’azienda.

“Investire nella gestione e nella motivazione del personale non è mai stato così strategico – spiega Giacomo Cecchin, Responsabile area comunicazione dell’Associazione – aziende con team motivati e coesi sono più produttive, più innovative e più resilienti alle sfide del mercato”.

Chi desidera partecipare può iscriversi inviando una e-mail a corsi@api.mn.it o telefonando allo 0376 221823, assicurandosi un posto in un corso pensato per trasformare il capitale umano in vero vantaggio competitivo.