Schianto in moto, muore nel giorno del suo 23esimo compleanno

SUZZARA – Doveva essere un pomeriggio di festa, spensieratezza e curve in sella alle due ruote per celebrare una data importante. Si è trasformato invece in un dramma insanabile. Il giorno del suo 23° compleanno è stato purtroppo l’ultimo per Elia Sarzi Braga, giovane residente a Suzzara, che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un gravissimo incidente stradale sulle colline veronesi, a breve distanza dal Lago di Garda.

La dinamica dello schianto

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 18:00 all’incrocio tra la strada provinciale 29A e località Boschi Perette, nel territorio comunale di Caprino Veronese. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la vittima stava percorrendo la provinciale scendendo dalla frazione di Spiazzi in direzione di Affi, insieme a un amico. L’obiettivo della coppia di centauri era probabilmente quello di imboccare l’autostrada per fare rientro a casa nel Mantovano.

All’altezza dell’incrocio, per cause e responsabilità ancora in corso di accertamento, la moto guidata dal giovane si è scontrata violentemente contro un furgone che si era appena immesso sulla carreggiata. L’impatto è stato devastante: il 23enne è stato sbalzato dalla sella a diversi metri di distanza, impattando tragicamente sull’asfalto.

I soccorsi disperati

I passanti e l’amico che viaggiava con lui hanno lanciato immediatamente l’allarme. Sul posto la centrale del 118 ha inviato con la massima urgenza un’ambulanza e l’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, avvenuto sul colpo.

Illeso ma in stato di forte shock l’amico della vittima, che ha assistito impotente alla scena, così come il conducente del furgone. I rilievi planimetrici per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali mancate precedenze sono stati eseguiti dalla polizia locale e dai carabinieri di Caprino Veronese. La salma è stata successivamente trasferita all’ospedale Borgo Trento di Verona, a disposizione dell’autorità giudiziaria scaligera.

Il dolore a Suzzara

La notizia della morte di Elia Sarzi Braga ha raggiunto la comunità di Suzzara già nella serata di ieri, lasciando amici, conoscenti e concittadini increduli e nel dolore profondo. Il ragazzo, descritto da tutti come solare e pieno di vita, aveva da poco iniziato la sua carriera professionale lavorando come agente immobiliare per l’agenzia “Immobiliare in Mantova”. Una vita giovanissima, ricca di sogni e progetti per il futuro, spezzata tragicamente in una giornata che doveva essere solo di festa.