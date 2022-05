Calcio dilettanti – Castiglione deve vincere e sperare. Caste e Suzzara: o la va o la spacca

MANTOVA Oggi il Castiglione si gioca la salvezza in Eccellenza: i rossoblù saranno a Darfo Boario, dove dovranno vincere e sperare che non facciano altrettanto Vobarno o Bedizzolese, impegnate con Cazzago e Ciliverghe, ormai ampiamente salve e senza obiettivi. Fuori causa solo l’infortunato Maroni. «Ultima partita della regular season, speriamo sia davvero così, altrimenti saranno play out – dice il tecnico Fabio Esposito – facciamo il nostro dovere e poi attendiamo i risultati delle altre. Non possiamo fare di più». Finisce con la trasferta in Valcalepio il torneo della già retrocessa Governolese: rientrano Avanzini, Xeka e Rigon. Probabilmente out Bernardi e Freddi. In porta dovrebbe esordire Morandi. «Cerchiamo di chiudere al meglio una stagione negativa – dice mister Andrea Osti -. Da quando sono arrivato ho cercato di fare del mio meglio, onorando il campionato. Anche nell’ultima gara lanceremo qualche giovane».

Scendiamo in Promozione, dove cercano un posto ai play off Suzzara e Castellana, sfruttando il turno di riposo del Rezzato. Le zebre, senza Rizvani, faranno visita ad un Borgosatollo ancora invischiato nella lotta salvezza, scontro diretto con la Valsabbia per i goffredesi: mancheranno Parisio e Casella. «O la va o la spacca» dice mister Alessandro Cobelli alla vigilia del match. Delicatissimo il derby che vedrà opposti al migliaretto il San Lazzaro, ora terzultimo, e il fanalino di coda Sporting, già retrocesso. Mister Stefano Negrini dovrà fare a meno di Arcari, Caramaschi, Giovanni Delfini e Diprima, i goitesi saranno senza gli squalificati Novello e Ciulla, oltre agli acciaccati Ongaro e Luca Rossi. Delicato anche lo scontro diretto Asola-Bagnolese: biancorossi quasi al completo. In dubbio Caldera, Mingardi in panchina, ma rientrano Beretta e Luca Favagrossa.