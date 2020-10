Campionato Italiano Autostoriche: Giovannini e Rigoni sfrecciano al Mugello

MANTOVA Conferma nel Campionato Italiano Autostoriche per i due piloti mantovani Thomas Giovannini e Michele Rigoni del Team Gtm Motosport, che domenica all’Autodromo Internazionale del Mugello, a bordo della Ritmo 65, hanno ottenuto la vittoria nella propria categoria (la seconda di quest’anno), ma soprattutto hanno conquistato il 12° posto assoluto su un totale di 40 equipaggi alla partenza.

Sotto un vero e proprio diluvio, grazie ad una strategia di gara perfetta (il primo pilota partito, Giovannini, approfittando dell’uscita della Safety Car, ha anticipato il cambio pilota di qualche minuto rispetto agli altri concorrenti, agevolando così Rigoni che ha potuto rientrare in pista e subito scatenarsi in tutti i punti del tracciato toscano) i due piloti virgiliani hanno dimostrato notevole personalità su un circuito tra i più tecnici e veloci del Circus nazionale.

Prossimo appuntamento a Magione (Perugia), Autodromo dell’Umbria.