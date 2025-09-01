Calcio dilettanti, Coppa Mantova – L’Atletico fa la voce grossa: 4-1 al Solferino

Castiglione Avvio con il botto per l’Atletico Castiglione, che travolge il Solferino con un eloquente 4-1 nel primo match del girone E. E’ il secondo poker degli aloisiani nella Coppa Mantova dopo il 4-0 rifilato alla Cannetese nel primo turno. La squadra di mister Vaccari ha costruito il proprio successo con un primo tempo praticamente perfetto, chiuso con quattro reti all’attivo e un dominio evidente in ogni zona del campo. Il Solferino, volenteroso ma troppo timido, ha potuto soltanto assistere alla partenza sprint dei padroni di casa. L’Atletico sblocca il risultato al 16’: Bignotti trova il tempo giusto su azione d’angolo e insacca. Passano dieci minuti e arriva il raddoppio firmato da Bertagna, abile a recuperare palla al limite dell’area e a fulminare Mocci con un rasoterra sul primo palo. Il Solferino barcolla, e al 40’ incassa anche il 3-0: sugli sviluppi di un nuovo calcio d’angolo, Salamini è il più lesto di tutti a ribadire in rete dopo una corta respinta della difesa. Nel recupero della prima frazione è ancora Salamini a colpire, stavolta finalizzando un preciso assist di Vaccari: 4-0 e partita in ghiaccio già all’intervallo. La ripresa inizia con un piccolo scossone per il Solferino, che accorcia con Brusa su punizione. Al 52’, Ginghina reagisce in maniera scomposta e viene espulso con un rosso diretto, lasciando l’Atletico in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Nonostante l’uomo in meno, la formazione aloisiana non perde la compattezza e riesce a gestire senza troppi affanni il vantaggio, affidandosi a una difesa attenta e ben guidata tra i pali da Forleo. Il Solferino prova a spingere, soprattutto con gli ingressi di Vettori e Baidoo che danno più vivacità alla manovra, ma non riesce a scalfire la retroguardia castiglionese. I cambi operati da Vaccari – con Balogun, Laudini, Bettari e Travagliati subentrati nella ripresa – permettono all’Atletico di mantenere freschezza e ordine fino al triplice fischio. Il risultato non cambia più: 4-1 il finale, con l’Atletico che si candida a protagonista della Coppa. Mercoledì farà visita alla Voltese nel match probabilmente decisivo per il discorso qualificazione.