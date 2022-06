Covid, 21.554 i nuovi positivi, calano i ricoverati negli ospedali

Sono 21.554 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 23.042 di ieri, per un totale di tamponi processati di 170.097, con un tasso di positività che scende 12,7%. E’ quanto emerge dai dati del quotidiano bollettino del Ministero della Salute sul Coronavirus. I decessi sono 63, con le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.305. Le terapie intensive sono una in meno di ieri per un totale di 196. Nei reparti ordinari si contano invece 72 pazienti in meno, per un totale di 4.162. (ITALPRESS).

Photo www.agenziafotogramma.it