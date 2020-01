Calcio dilettanti – I test in Eccellenza: Castiglione, Governolese e San Lazzaro sconfitti

Mantova Giornata di amichevoli, sabato 4 gennaio, aspettando la ripresa dei campionati in programma domenica prossima.

Sporting Club-Castiglione 1-0

Bella gara quella giocata, sul sintetico di Cerlongo, tra lo Sporting Club di Promozione e il Castiglione di Eccellenza. E’ terminata 1-0 per i padroni di casa, ma forse un pareggio avrebbe rispecchiato meglio quello che si è visto in campo. A decidere la sfida un rigore trasformato da Provenzano a fine primo tempo e concesso per un fallo su Ekuban. L’allenatore dei goitesi, Alessandro Novellini, ha detto che «si è trattato di una buona sgambata in vista della ripresa del campionato. Abbiamo affrontato una squadra di categoria superiore che occupa un posto nei play off, per cui per noi è stato un test sicuramente probante. Come mi aspettavo, tutti i ragazzi hanno dato il meglio».

Nella prima d’andata col Bienno (3-0 per i mantovani all’andata) sarà sicuramente assente Beretta, mentre sono da verificare le condizioni di Spazzini e di Nicola Bovi.

Per il Castiglione, dice l’allenatore Ivan Pelati: «Allenamento che ha chiuso il ciclo delle amichevoli in preparazione della ripresa del campionato. Ho fatto alcuni esperimenti che mi hanno fornito indicazioni utili, anche per il derby di domenica, quando a Castiglione sarà ospite la Governolese». Per il derby di domenica (1-0 per gli aloisiani all’andata), Pelati dovrebbe avere tutti a disposizione.

Governolese-Rolo 1-2

Una Governolese sperimentale (tantissimi i giovani impiegati nel primo tempo da mister Graziani, ha perso di misura il test con il Rolo. Alla doppietta di Ferrara nel primo tempo, ha risposto il gol di Pernigotti. L’allenatore dei Pirati Ciccio Graziani ha detto: «Buona sgambata tra squadre di pari categoria, nel corso della quale ho provato e riprovato soluzioni diverse. Da martedì riprenderemo a lavorare in vista del derbissimo di Castiglione. All’andata abbiamo perso di misura, cercheremo di rimediare domenica. Abbiamo chiuso il girone di andata con la splendida vittoria in casa della prima in classifica, il Lumezzane. Cercheremo di ripeterci domenica prossima». Per la trasferta, il mister dovrebbe avere tutti a disposizione, da verificare Pasini.

San Lazzaro-Sona 0-1

Sconfitta di misura (gol di Fornari di testa sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina) del San Lazzaro contro una pari categoria che occupa il primo posto nel girone veneto, il Sona dell’ex Asola Scariolo e dell’ex Mantova Zanetti: «Si è trattato – ha detto Ghirardi – di un’amichevole ben giocata. Ci è stato annullato un gol forse regolare e abbiamo colpito un palo. Sono contento della prestazione. Sarà importante iniziare bene il girone di ritorno». Domenica sfida all’Offanenghese in campionato.

In Promozione: Nuvolera-Castellana 1-1 e Remedello-Asola 3-3