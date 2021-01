Gonzaga, intervento del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga

GONZAGA In questi giorni, accanto agli interventi di manutenzione ordinaria, si sono susseguiti anche altri lavori da parte del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, volti a garantire un corretto deflusso delle acque prevenendo la caduta di alberi nei canali o eliminandone le conseguenze. In questi giorni è stato effettuato un intervento di alleggerimento di una pianta e rimozione di legna caduta all’interno del canale Tragatto, in comune di Gonzaga. Il maltempo di dicembre ha fatto cadere o spezzare diverse essenze di dimensioni significative. L’abbattimento viene deciso dove ci siano seri pericoli per la pubblica sicurezza o in presenza di malattie vegetative importanti in corso. Gli alberi sul ciglio dei fossi presentano rischi di schianto maggiori per evidente squilibrio nell’apparato radicale.

In generale, la potatura e l’alleggerimento della struttura garantisce rinvigorimento e mantenimento in vita dell’essenza.