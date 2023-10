“Grande lavoro e collaborazione”, Bertani trasporti di Castiglione premiata da Stellantis

CASTIGLIONE – Bertani trasporti premiata da Stellantis. Martedì infatti si è svolto a Detroit, nello stato americano del Michigan, l’annuale Stellantis Supplier Award, un evento che premia la collaborazione tra Stellantis e i propri fornitori. L’edizione 2023 ha visto sul palco 40 aziende da tutto il mondo riconosciute per il proprio impegno ed efficacia operativa nel 2022. Tra questi c’era anche Bertani Trasporti che è stata premiata come “Fornitore dell’anno” nella categoria Supply Chain Logistics. Un riconoscimento assegnato all’azienda di Castiglione per il proprio spirito collaborativo, per la costante proposta di soluzioni efficaci, la proattività distintiva e la flessibilità nel fornire servizi adatti a ogni esigenza.

«Sono onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento – sono state le parole di Sergio Bertani, amministratore delegato di Bertani Trasporti -. Desidero esprimere la mia gratitudine al gruppo Stellantis perché ci ha proposto sfide quotidiane che ci hanno offerto l’opportunità di crescere. Questo premio è il frutto del lavoro di tutto il nostro team di professionisti; senza il loro impegno non avremmo potuto raggiungere questo risultato. Ringrazio tutta la mia squadra per il grande contributo che ha saputo dare».

Alla base del riconoscimento di Stellantis, una lunga storia di collaborazione tra la società di Castiglione e la società di Detroit, ma l’elemento centrale è stata la capacità dimostrata da Bertani Trasporti nell’ultimo anno, in particolare la flessibilità manifestata nel gestire il trasporto ferroviario, nonostante abbia rappresentato una novità tra i servizi offerti dal gruppo castiglionese.

«Il gioco di squadra tra la divisione ferrovia e quella strada – sono state in proposito le parole di Germana Bonazza, head of sales di Bertani Trasporti – ci permette di offrire soluzioni intermodali efficienti e costruite su misura per il cliente».

Bertani collabora da oltre 40 anni con Fca prima (e prima ancora Fiat) e con il gruppo Stellantis ora. L’azienda gestisce con le proprie bisarche la distribuzione dei veicoli in tutta Italia, sia prelevandoli direttamente dalle fabbriche italiane, sia da piazzali intermedi. Oltre ai servizi di trasporto su strada, Bertani ha ampliato l’offerta entrando nel settore ferroviario nel 2021 e gestendo i flussi provenienti dagli stabilimenti di Polonia, Repubblica Ceca, Germania e Italia.