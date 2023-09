Calcio dilettanti, il personaggio – Bonora lancia il Buscoldo: “Vogliamo restare in alto”

Buscoldo Buona anche la seconda per il Buscoldo di mister Alessandro Tinazzo. Dopo avere steso il Pegognaga alla prima di campionato, i neroverdi domano per 2-0 il Boca Juniors con la doppietta di Francesco Bonora: «E’ stata una buona partita – dice – . Abbiamo avuto diverse occasioni davanti alla porta che non abbiamo sfruttato. Ma per fortuna sono riuscito a sbloccarla di testa. Sul finire del primo tempo, siamo calati, ma nonostante questo abbiamo retto bene il campo. Nella ripresa, siamo entrati cattivi e ho trovato il raddoppio, saltando un difensore e calciando di mancino. Peccato non aver segnato anche il terzo». Una partenza a razzo grazie anche al gruppo che si sta creando: «E’ vero – dichiara – . Stiamo diventando sempre più uniti ed affiatati tra di noi. E’ solo l’inizio, ma speriamo di continuare così. Merito anche del mister, una persona con cui si può parlare di tutto, affidabile e conoscitore di calcio». L’obiettivo è solo uno: vincere. «Vogliamo essere là in cima a fine campionato. O almeno arrivare ai play-off». Dopo una parentesi al Soave ed il ritorno a Marmirolo, dove è cresciuto, Francesco ora vuole far brillare le sue doti a Buscoldo: «A Marmirolo sono cresciuto sia come persona che calciatore. Mi porto dentro gli insegnamenti dei più esperti. Lo scorso anno ho giocato sia da esterno alto che punta, ma non mi trovavo a mio agio al centro dell’attacco. Così ho deciso di tornare sugli esterni, perché sono veloce e mi piace puntare l’uomo. Col Buscoldo vorrei arrivare in Prima e poi chissà. Mi piacerebbe misurarmi nelle categorie superiori».