Calcio Serie C – Domani c’è Giana-Mantova a Gorgonzola: biglietti a 5 euro disponibili entro le ore 19. Pullman della Curva Te

Mantova Nonostante il giorno feriale, il Mantova anche domani sera a Gorgonzola non sarà solo. A sostenere i biancorossi dovrebbero esserci un centinaio di tifosi virgiliani, e anche qualcuno in più. La Curva Te ha organizzato un pullman che è in esaurimento. In partenza anche il Ccmc, che non ha organizzato il pullman, ma raggiungerà Gorgonzola in autocolonna. Il tifo non mancherà sicuramente. Si ricorda ai tifosi del Mantova che il biglietto per poter accedere allo stadio andrà acquistato solo ed esclusivamente via internet o nelle ricevitorie vivaticket, entro le 19 di oggi. Il costo del biglietto è di 5 euro. (1 euro il ridotto per gli under 10). Seconda trasferta della stagione, neanche troppo scomoda, se non per il giorno infrasettimanale, ma i tifosi biancorossi vogliono esserci e godersi questo nuovo Mantova che sta facendo divertire. Poi tutti pronti per la sfida di domenica al Martelli contro l’Albinoleffe, da vivere con il dente avvelenato.