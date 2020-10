Mille non più mille: Sambenedettese-Mantova vista da Chiara

UN’ORA PRIMA (ovvero dell’ottimismo e della speranza)

Davanti al titolo “Match day” di un gruppo su fb… Fausto pare stanco di inglesismi “Traduco per gli italiani: la partita di oggi

Marco: Mi accontento di vincere con lo scarto di un gol. Avanti a tutto Ga(N)Z

Massimo (più prudente) “Dateci almeno un pareggio!”

Ivan: Forza ragazzi e Sempre Forza Mantova Mai molar

SULL’ADDIO DEL DS RIGHI (o delle opinioni senza certezze)

Ciccio: Non mi capacito, però la verità la sanno solo loro..

Stefano: Forse era un po’ troppo nervoso…

Francesco “A me dava l’idea di un invasato

Ma Joe ribatte”… Emanuele era una persona molto preparata, uno di NOI…e questo dava fastidio?

SU ELEVEN SPORT che avvisa ” stiamo apportando alcune modifiche offrendovi più opzioni per la visione degli eventi” (ovvero del nervosismo)

Marco “spero proprio che vi tolgano i diritti, si è impallato ancora

Antonio” non vedo nullaaaaaa

Francesco “maledetti

Speriamo davvero che tutto si sistemi dalle 18,30

SUL CAMBIO D’ORARIO (ovvero del covid che torna o mai se n’è andato)

Positivo al virus un giocatore della Samb.

Moreno “Per me sarebbe da rinviare

Ciccio “Per un giocatore?

Paolo “La stagione dovrà essere gestita con gli asintomatici. Ecco perché conviene avere molti tesserati… Noi del resto siamo senza il Guccio

Massimo (molto pragmatico) “Contano i punti, non l’orario

A PROPOSITO DEL GUCCIO

Enzo “Dispiace, ma all’attacco il sig. Righi c’ha lasciato una bella lista.

ORE 18,30. SI COMINCIA. (ovvero della fiducia)

Christian “Si gioca!

Angelo “Forza biancorossi, portiamo a casa un’altra vittoria.

ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO (ovvero del si comincia a tentennare…)

Chiara “Due tiri da fuori e due gol!

Davide “Han pescato due jolly, bisogna dirlo

Ciccio “Non si chiamano jolly, ma guade

Moreno “Sprechiamo sempre troppe occasioni

(Ma la fiducia, come sempre, è davvero l’ultima a morire)

Davide “45 minuti per riaprire il discorso è provare ad agguantare un risultato positivo

Eros “Dai che recuperiamo…

Angelo “Sperema

Ivan “Forza ragazzi. Forza Mantova. Mai mollare!

SECONDO TEMPO (ovvero del… fino alla fine)

70′ Partita povera di emozioni.

Opinioni discordi

Fabrizio “Siamo senza gioco

Mirko “Invece sta giocando bene ma loro sono molto organizzati

82′ il Mantova spinge alla ricerca del gol…

Stefano (pessimista o realista?) ” La partita era già finita al 42′. Quando si va sotto è praticamente persa

Paolo “Male ma non malissimo. Però Vano…

Davide “Sì. A me par che Vano l’è Vano in attacco

FINITA. PERSA E TUTTI A CASA (Loro perché noi ci siamo già)

Chi ha potuto vederla in TV tutto sommato è soddisfatto della squadra biancorossa, quindi persa sì, ma avanti fiduciosi alla prossima.

Nico “Il Mantova gioca bene. Due tiri così la Samb non li trova sempre, quindi forza Mantova” (hai ragione però oggi li ha trovati. Non poteva trovarli un altro giorno?)

Dante ” Non abbiamo il cinismo e la praticità della Samb!

Andrea ” Risultato bugiardo, la squadra mi è piaciuta. FORZA MANTOVA, SEMPRE!

Dario “Testa alta e avanti

Nello “Molto ingenui, Samb di altro calibro, ma ci han provato

Martina “Ci può stare. Sbagliamo troppi passaggi. Il lavoro pagherà… Spero.

Paolo “Bhe, quando si perde anche giocando come oggi… L’unico motto è sempre e comunque MA TOLA IN DAL …

Simone “Mhhhhh, che dolore!