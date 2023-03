Calcio dilettanti – Il Suzzara ci riprova con l’Asola. Castellana-San Lazzaro, derby delle assenze

Mantova Si torna in campo oggi con l’ora legale, e dunque il calcio d’inizio da oggi è posticipato alle 15.30. In Eccellenza un Castiglione lanciatissimo (tre vittorie di fila) va in trasferta a Soncino per confermarsi, ma di fronte si troverà una Soncinese che nel 2023 è seconda solo al Cast Brescia. «Contro compagini simili ci troviamo un po’ in difficoltà – ammette il tecnico rossoblù Fabio Esposito -. All’andata abbiamo perso, così come in Coppa. Stavolta, però, vogliamo rifarci, forti del buon momento. Ma anche loro stanno bene e arrivano da una striscia utile di 11 risultati di fila». Qualche problema sulle quote, visto che mancheranno Russo, El Ardoudi e Abdelouaret.

In Promozione la Governolese, invece, se la vede contro la capolista Pavonese, dopo il successo a sorpresa contro un’altra corazzata, la Castellana. «Una gara difficilissima – osserva il ds Marco Dalmaschio – contro una compagine lanciata verso il salto in Eccellenza. Ma sono sicuro che diremo la nostra». Out per squalifica Omoregie e Lonighi. Come anticipato torna a disposizione Matteo Salvini.

Ma in categoria tengono banco due derby tutti mantovani. Partiamo da quello tra Suzzara e Asola: «Domenica scorsa a Cellatica la squadra ha vinto perché ha giocato senza pressioni – afferma il presidente delle zebre Enzo Palvarini -, sarebbe bello ripetersi contro l’Asola. Prima che con l’avversario di turno dobbiamo fare i conti con l’Allodi dove non riusciamo a vincere dalla prima di andata. Proviamoci fino in fondo per sperare nella salvezza». Recuperato Dondi. «Derby non facile quello che ci attende – ribatte il patron biancorosso Massimo Tozzo – affrontiamo il Suzzara, galvanizzato dal colpo a Cellatica». Rientra dopo la squalifica Zaglio, ma sono assenti per squalifica Buonaiuto e Chiari, In panchina va Di Mango che torna dopo un mese di assenza.

A Castel Goffredo, invece, si gioca Castellana-San Lazzaro: due squadre reduci da una sconfitta e alla ricerca del riscatto. I padroni di casa sono senza undici giocatori: gli squalificati Pizza, Gyamfi, Bonaccorsi, Sangiorgio, Bonaglia e Faye Pape, oltre agli infortunati Marangi, Orlandini e Mesa e ad Hajjy e Pezzi che hanno concluso la stagione.

Diverse assenze pure per i cittadini: mancheranno Visentini (stagione finita), Delfini (rientrerà, se tutto va bene, fra un mese), in dubbio Azzali, Pini, Vasaturo e Pagliari. «Con tante assenze da ambo le parti – dice il tecnico del SanLa Michele Jacopetti si potrebbe giocare un’altra partita. Faremo di necessità virtù per provare a fare punti».

Infine gara complicata anche per un Marmirolo in forma, che ospita un Cellatica in apparente difficoltà: «Gara dura con la corazzata bresciana – dice il diesse Brentegani – ci mancherà un elemento importante come Sabaini, ma vogliamo fare nostro il match».