Calcio dilettanti – La Governolese regge un’ora sul terreno del forte Rolo. Di Ciadamidaro il gol pirata (4-1)

Rolo Nel primo test stagionale, la Governolese di mister Giuseppe Bizzoccoli viene battuta per 4-1 dal Rolo. La differenza con la squadra reggiana, che disputerà la prossima Eccellenza Crer, si è vista però soltanto nella seconda parte della ripresa, dato che nei primi 45’ le due squadre si sono sostanzialmente equivalse. Emiliani in vantaggio con il gol di Napoli su calcio di rigore, pareggio alla mezzora del primo tempo ad opera di Ciadamidaro. Prima del riposo, nuovamente avanti la compagine del Rolo, grazie al gol messo a segno da Fiocchi. Dopo l’intervallo, ancora una lunga fase di equilibrio, con i Pirati bravi a tenere il campo contro un team di due categorie superiori. A rimpinguare il bottino sono Fofana e Lari, che fissano il parziale sul definitivo 4-1.

Nonostante, dunque, la pesante sconfitta rimediata ieri pomeriggio dai rossoblù, i lati positivi della prestazione non mancano, contro un undici che deve affrontare ben altro campionato, rispetto alla Prima Categoria.

«Il risultato è relativo in questa fase specifica – spiega il diesse della Governolese Marco Dalmaschio -, sapevamo che c’è ancora da lavorare tanto per trovare la quadratura: queste amichevoli, di un certo spessore, servono al mister per centrare l’obiettivo e correggere quanto eventualmente non lo convince. D’altronde siamo ancora all’inizio della nostra preparazione, contro un undici strutturato per fare bene nel campionato di Eccellenza. Direi che la squadra ha giocato bene nel primo tempo, molto equilibrato. Nella ripresa c’è stato un calo prevedibile, specialmente nella parte finale. Abbiamo tenuto bene per circa un’ora, poi è emersa la qualità del Rolo, che ha giocatori formidabili. Inoltre, se consideriamo il fatto che avevamo solo 16 atleti a disposizione, e dunque poca possibilità di effettuare cambi, in un pomeriggio comunque molto caldo, il risultato finale ci può stare. Dopo Ferragosto riprendiamo a lavorare in vista dei prossimi test».