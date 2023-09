Anziani, un piano del Comune per contrastare le truffe

MANTOVA “Più informati. Più protetti” è il nome scelto per un progetto che il Comune intende varare con i soldi del ministero in difesa degli anziani, soggetti particolarmente vulnerabili alle truffe. Insomma, un’iniziativa di prevenzione e contrasto che fruisce di 15mila euro dal ministero dell’interno (cifra fissa destinata a ogni città capoluogo), cui si aggiunge una cifra variabile calcolata in base al numero dei cittadini. Il tutto per 16.145 euro.

Il piano è stato elaborato dagli uffici della Polizia locale, in carico alla quale andrà la gestione dell’intero progetto, come spiega il comandante Paolo Perantoni. «Se l’obiettivo di chi delinque approfittando della persona anziana è quello di modificare con sistematicità le modalità di attuazione delle truffe, il Comando della Polizia locale si pone invece quello di contrastare in modo efficace e altrettanto dinamico le attività illecite messe in atto dai truffatori. Il progetto viene realizzato in continuità e ad ampliamento del precedente progetto finanziato nel 2022», spiega.

Si parte da una campagna di comunicazione pensata per aiutare a riconoscere le possibili situazioni di pericolo per cittadini a rischio di raggiri, articolata in step e con diverse modalità: sono inclusi nel piano spot televisivi, sulla stampa locale, sui social, sulle pareti degli autobus, opuscoli informativi e incontri pubblici con le persone anziane nei quartieri a opera degli agenti della Locale.

La comunicazione «avrà un linguaggio semplice e immediato per scongiurare truffe, furti, scippi, borseggi e raggiri in casa, al telefono, agli sportelli automatici di banca e posta o tramite internet. La distribuzione degli opuscoli verrà affidata anche al personale della protezione civile e per informazioni e consigli è contattabile lo “Sportello Vittime di Reato”, istituito presso l’associazione “Libra” in strada Gambarara 19.