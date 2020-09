Calcio Dilettanti – Le amichevoli: Castiglione già in palla, Gove ok, brilla il Casalromano

MANTOVA Un nuovo pari per il Castiglione che contro il Villafranca (serie D) chiude sul 2-2 la seconda amichevole della stagione. Tante occasioni e gol da ambo i lati con un finale in crescendo per i rossoblù. Il primo tentativo nasce dalla regia di Chiarini che pesca Canziani sulla sinistra, ma Anderloni è bravo a chiudere. Al 21’ stesso copione: Chiarini pesca sulla sinistra Canziani, il portiere respinge e sul tap-in Ghirardi trova prima lo stesso Anderloni e poi la gamba di un difensore. Il match lo sblocca Maccabiti di destro al 36′ su assist di Mangili. Palla al centro e Marcantoni, complice una serie di rimpalli fortunosi innescata dalla respinta di Piccinardi, insacca la rete del pareggio. Il secondo tempo è parco di emozioni fino al 65’, quando il Villafranca fa 2-1 dal dischetto (fallo di mano) con Schultz. I ragazzi di Manini non ci stanno e mettono in crisi la difesa avversaria fino al giusto pareggio di Hassan (85’) su assist di Maccabiti.

Buona la prima per la Governolese, che vince 3-1 sul campo del Marmirolo. Segna subito Solci e alla mezzora raddoppia Terragin. Nella ripresa il Rullo accorcia con Prince, poi Xeca chiude i conti. Buone indicazioni per mister Fattori.

Brilla il Casalromano nella prima uscita stagionale sul campo del Porto: Sene, Scalvenzi (doppiette) e Tarik firmano il pokerissimo gialloblù. L’Asola invece, senza Luca Favagrossa e Chitò, viene sconfitto in casa dal Gambara (2ª Categoria). Nel primo tempo Andrea Favagrossa sbaglia un rigore, mentre i bresciani vanno in gol con Della Torre (ex Casalromano) su punizione. Nella ripresa Tavelli mette tutti gli juniores e il Gambara raddoppia con Ferrari. Copione analogo a Castel Goffredo, dove un’ottima Ceresarese mette sotto i ragazzi di Cobelli, decisamente sotto tono rispetto alla gara di sabato a Suzzara: decide la rete di Righetti al 20’.

Stasera è in programma a San Giorgio (ore 20.30) la sfida tra Union Team e Suzzara