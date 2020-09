Calcio Seconda Cat. – Il Castellucchio è fatto. Rossetti: “Quest’anno dobbiamo salvarci”

CASTELLUCCHIO Completato con gli ultimi acquisti l’organico del Castellucchio affidato anche quest’anno alle sapiente mani di Omero Rossetti. In bianconero arrivano dunque il portiere Federico Gnocchi, che in passato ha giocato nel Borgo Virgilio, il difensore Federico Modè dalla Governolese, nell’ultima stagione a Castel d’Ario, il difensore Pierfrancesco Guberti e il centrocampista Edoardo Chiodi dal San Lazzaro, mentre, per quanto riguarda lo staff, Marco Gozzi sarà il preparatore dei portieri.

Il Castellucchio, dunque, riparte di slancio dopo che in estate ha rischiato di sparire tanto che c’era già l’accordo con la Voltese per la cessione del titolo sportivo. «Nonostante siamo partiti in ritardo rispetto alle altre squadre, alla fine siamo riusciti nell’intento di completare l’organico – afferma soddisfatto Omero Rossetti – abbiamo parecchi giovani e quindi sarà difficile ripetere l’ottimo cammino della stagione scorsa. L’obiettivo primario è la salvezza. Cercheremo di far bene ma ovviamente bisogna pensare a mantenere la categoria e quest’anno riuscirci sarà come vincere il campionato. Dovevamo iniziare la preparazione la scorsa settimana, invece siamo partiti solo martedì. Ho spiegato ai ragazzi cosa devono fare, bisogna attenersi scrupolosamente ai protocolli, cercare di essere responsabili. Mi auguro non ci siano intoppi e imprevisti».

Sabato il Castellucchio giocherà un’amichevole con il Curtatone nel quale milita l’ex Capelli.