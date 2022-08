Calcio dilettanti – Suzzara, non basta Terragin: bel pari col Fabbrico (2-2)

SUZZARA Finisce 2-2 l’amichevole tra Suzzara e Fabbrico, ultimo test per le zebre prima dell’inizio delle gare ufficiali. Gara subito vivace con occasioni in avvio per Akinbinu e Scappi. Al 12’ il Fabbrico la sblocca su azione d’angolo: segna Aldrovandi. Mazzocchi scalda le mani al portiere su punizione (15’) e al 33’ innesca Terragin per la rete del pari. Passano 5 minuti e il bomber del Suzzara si ripete segnando il gol del sorpasso in sospetto fuorigioco. Nella ripresa il Suzzara rischia l’autogol al 54’ e resta in dieci per l’espulsione di un nervoso Akinbinu. Al 79’, l’ottimo Lomellini serve Moretti che cicca la conclusione. Il Suzzara resiste bene in dieci, ma capitola all’87’, quando Gecchele interviene male su Martina, la palla vagante finisce sui piedi di Agosti che insacca il 2-2 a porta vuota.