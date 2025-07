Calcio dilettanti – Tutte le date dei raduni delle 54 mantovane: le big al via il 4 agosto

Mantova Ancora un paio di settimane di vacanza, poi il calcio dilettantistico mantovano riaccenderà i motori, per affrontare la stagione 2025/26. Ad agosto si alzeranno i veli, con le formazioni dall’Eccellenza alla Terza Categoria pronte a tornare in campo per la preparazione estiva. La data simbolica è il 18 agosto, giorno in cui scatterà il raduno per la maggioranza dei club delle categorie inferiori, ma ci sono diverse eccezioni – alcune molto anticipate, altre più tardive – che raccontano strategie e ambizioni differenti.

In Eccellenza, la ripartenza è compatta: Castellana, Castiglione e Poggese hanno fissato il raduno per domenica 4 agosto, puntando su una preparazione lunga, da vera categoria d’élite. Stessa scelta per Asola, che sarà tra le prime a muoversi anche in Promozione, affiancata il 6 agosto dalla Governolese. I Pirati hanno preferito un paio di giorni in più per rimettere in moto la macchina. Più frammentato il calendario in Prima Categoria, dove le società hanno approcci molto diversificati. Porto, Sporting Club e Suzzara scelgono un avvio relativamente anticipato (rispettivamente 4, 5 e 7 agosto), seguiti a ruota dalla Serenissima (10 agosto), Gonzaga e Rapid Olimpia (11 agosto). Chi punta su un’estate lunga e una ripresa più graduale sono Dinamo Gonzaga, La Piccola Atene, Union Team Marmirolo e Viadana, tutte al via tra il 18 e il 20 agosto.La vera “grande partenza” sarà però quella del 18 agosto, giorno in cui apriranno i cancelli ben 19 squadre di Seconda Categoria, tra cui Acquanegra, Casaloldo, Ceresarese, Moglia, River, Sermide, Segnate, Soave e molte altre. Un blocco omogeneo che conferma come la categoria abbia optato per una tabella di marcia coordinata e tradizionale. Faranno eccezione la Medolese (al via il 10), il San Lazzaro (12 agosto) e la Villimpentese, che slitterà di un giorno (19 agosto). Anche in Terza Categoria il 18 agosto segna il ritorno al lavoro per quasi tutti i club: Buscoldo, Casalmoro, Casteldariese, Don Bosco, Solferino, Robur Marmirolo, solo per citarne alcuni. A partire prima ci saranno invece l’Ostiglia (11) e la Sustinentese (16), più avanti la tabella di marcia per Casalromano, La Cantera e Union Colli Morenici, tutte pronte il 21 agosto, mentre rimane al momento non comunicata la data del raduno del Pomponesco. Il team biancazzurro deve infatti ancora scegliere l’allenatore in vista della prossima stagione sportiva.