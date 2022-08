Calcio dilettanti – Un Suzzara in crescita cede solo al 90′ alla Correggese (0-1)

TABELLANO Iniziano a vedersi i frutti del lavoro di mister Bizzoccoli sul suo Suzzara. Nonostante la terza sconfitta in altrettante uscite (ma sempre contro squadre di categoria superiore), le zebre hanno mostrato buoni progressi, tenendo testa alla Correggese di Ciccio Graziani, compagine che milita in Serie D.

Prima azione degna di nota all’11’, quando Terragin, da solo davanti al portiere, si fa parare il tiro. Tre minuti dopo la Correggese sfiora il gol con una traversa colta da Cavallari. Nel primo tempo non succede più nulla di rilevante, passiamo quindi al 55’, quando la Correggese reclama un rigore per un fallo su Gomis. Proteste anche dieci minuti più tardi, quando a cadere in area è Simoncelli. L’arbitro, il signor Garabelli, decide però di lasciare correre. Al 71’ il Suzzara coglie un palo clamoroso con Nogaretti, mentre all’81’ sono le zebre a reclamare un calcio di rigore per un fallo in area sullo stesso Nogaretti. Il direttore di gara però applica lo stesso metro degli episodi precedenti, e lascia correre. Quando la partita sembra avviata sul pari a reti bianche, al 90’, complice anche qualche aggiustamento in corsa da parte di Graziani, la Correggese passa in vantaggio con Gianelli, che trova la deviazione vincente sugli sviluppi di un corner. Al 91’ gli ospiti potrebbero trovare il bis, ma Galletti coglie un’altra traversa.