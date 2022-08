Calcio Serie C – Il Mantova vuole i play off, ma ha 10 squadre davanti (sulla carta…)

MANTOVA Che il girone A del prossimo campionato di Lega Pro sia complicato, lo si può intuire anche solo leggendo l’elenco delle partecipanti. Ma c’è un altro dato che lo testimonia e che fa capire quanto sarà difficile per il Mantova centrare gli obiettivi prefissati. Ovvero: frequentare stabilmente la parte sinistra della classifica; e chiudere nei primi 10 per qualificarsi ai play off.

Abbiamo preso in considerazione il potenziale delle 20 squadre che compongono il girone, secondo i dati del consultatissimo sito transfermarkt. Praticamente, per ciascuna squadra, la somma dei valori di mercato dei relativi giocatori. E qui ci stanno subito un paio di premesse. La prima: sono dati sì indicativi ma non scientifici, perchè il valore economico di un giocatore (e, di conseguenza, di una squadra) dipende da tanti fattori e può cambiare non solo negli anni ma anche nel corso di una stagione. Seconda premessa: non tutte le società hanno completato le rose, per cui i numeri che leggete sono la somma del valore dei giocatori attualmente in organico. A queste premesse, va ovviamente aggiunta la più importante: avere i giocatori più quotati non è mai garanzia di successo. Quello va guadagnato vincendo le partite sul campo.

Ciò detto, una mezza idea di cosa l’aspetta, il Mantova se la può fare. I biancorossi occupano l’11esimo posto in classifica, dunque virtualmente fuori dai play off. È una posizione ambigua: da un lato pone l’Acm davanti a 9 squadre, segno che il potenziale dei virgiliani è nettamente più alto rispetto a un’estate fa; dall’altro fa capire come la concorrenza per gli spareggi promozione sia agguerritissima. In viale Te stanno conducendo un mercato senza dubbio più altisonante rispetto allo scorso anno. Eppure non basta per guadagnarsi un posto al sole nella griglia di partenza. Il Mantova è ancora a centro gruppo, con la speranza di agganciare quelli davanti, ma anche il timore di farsi risucchiare dalle inseguitrici.

Davanti a tutti c’è la baby Juve, che però è una sorta di mondo a parte: al momento conta ben 36 giocatori in rosa, quasi tutti con quotazioni alte, ma molto giovani, dunque discontinui nel rendimento (e comunque legati alle esigenze della prima squadra). La vera corazzata, semmai, la sta allestendo il Vicenza: è lei la favorita per la promozione diretta in Serie B. Seguono Padova, Pordenone, Triestina e Pro Vercelli. Solo settima la Feralpi, che però può contare su un gruppo collaudato e va tenuta in grande considerazione. Tra le neopromosse, gode di buone credenziali il Novara, mentre l’Arzignano sembra destinato a una stagione di sofferenza, così come il Piacenza. Ma sarà veramente così? Al campo l’ardua sentenza.

VALORE ROSA (in milioni)

1. Juventus U23 13,65

2. Vicenza 9,15

3. Padova 6,65

4. Pordenone 6,38

5. Triestina 5,85

6. Pro Vercelli 5,15

7. FeralpiSalò 4,38

8. Novara 4,35

9. Lecco 4,18

10. Trento 4,10

11. MANTOVA 3,65

12. Pergolettese 3,55

12. Renate 3,55

14. Albinoleffe 3,53

15. Sangiuliano 3,49

16. Virtus Verona 3,33

17. Pro Sesto 3,01

18. Pro Patria 2,98

19. Arzignano 2,58

20. Piacenza 2,48

dati da transfermarkt.it